Факел XXIX Всемирной зимней универсиады встретят на Ставрополье

Ставрополь, , 15:30 — REGNUM Факел XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года прибудет в Ставрополь 13 октября — его доставят из Ульяновска, где проект был представлен в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба дирекции универсиады.

Эстафета огня начнется в 10:00 от Ставропольского государственного аграрного университета. Маршрут общей протяженностью 4 тыс. 831 метр пройдет по центру города, мимо Дворца культуры и спорта, Андреевского собора, Ставропольского академического театра драмы, Ставропольского государственного краеведческого музея.

Всего в эстафете примут участие 25 факелоносцев, в том числе — олимпийский чемпион по гандболу, депутат думы Ставропольского края Игорь Лавров, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Людмила Рогачева, призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, победитель Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Кирилл Цыбизов, чемпионка мира по прыжкам на батуте Анна Коробейникова, чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Мухортова, заместитель Министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин, генеральный директор компании FORWARD Виталий Цыганков, представитель и национальный лидер Siberian Wellness Елена Николаева, руководитель добровольческого проекта «Помню, горжусь» Дмитрий Царев.

Завершится ставропольский этап в 11:30 на площади Ленина, кульминацией праздника станет зажжение городской чаши огня.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. Факелоносцы уже пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан), Харбина (КНР), Москвы, Калининграда, Симферополя, Ростова-на-Дону. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня 30 крупных городов страны, а завершится она 1 марта 2019 года в Красноярске.