Пекин, 8 октября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В последнее время США «беспрестанно обостряют китайско-американские торгово-экономические трения». Об этом сегодня, 8 октября, на встрече с прибывшим в китайскую столицу госсекретарём США Майклом Помпео заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

walter688 Пекин

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Кроме того, отметил глава внешнеполитического ведомства, Вашингтон безосновательно критикует внутреннюю и внешнюю политики Китая.

«Такие действия напрямую ударяют по двустороннему доверию Китая и США, бросают тень на китайско-американские отношения, а также не соответствуют интересам двух народов», — заявил Ван И.

Он потребовал от США незамедлительно прекратить «ошибочные высказывания и действия» в отношении Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, торговая война, или война пошлин, разгорелась между Пекином и Вашингтоном 6 июля после введения США пошлины в 25% на ввоз 818 товаров из Китая. Пекин ответил зеркальными мерами. В начале октября из Соединённых Штатов в Китай были полностью прекращены поставки нефти.

Ранее, в сентябре 2018 года, Вашингтон решил наказать Китай новыми санкциями. Ограничительные меры затронули департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. ТакСША отреагировали на приобретение Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400, которые были закуплены в январе 2018 года.