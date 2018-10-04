Четверг, 4 Октября 2018 года
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Вице-президент США обвинил Китай в желании убрать Трампа с его поста

Политика

Китай использует для этого «скрытых агентов» и пропаганду

Вице-президент США обвинил Китай в желании убрать Трампа с его поста
Иван Шилов © ИА REGNUM
США и Китай

Вашингтон, 4 октября 2018, 19:29 — REGNUM  Китай пытается влиять на американское общество с целью смены действующего президента США Трампа, заявил 4 октября вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По его словам, Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» сменить действующего американского президента, влияя на выборы 2018 года и на всё, что будет предшествовать президентским выборам в США в 2020 году.

По утверждению Пенса, причиной такого желания Пекина является то, что «лидерство президента Трампа приносит свои плоды».

Ранее Пенс уже обвинял Китай в том, что он использует «скрытых агентов» и пропаганду для воздействия на жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, между Китаем и США не прекращается торговая война, инициированная главой Белого дома Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенс обвинит Китай в попытках вмешательства в дела США — СМИ

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Торговая война между Китаем и США
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