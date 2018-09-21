Китай отреагировал на введение США санкций из-за российского оружия

Пекин, , 12:27 — REGNUM Пекин предложил Вашингтону отменить введенные ранее санкции, связанные с приобретением китайской стороной российского вооружения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

По словам представителя китайского дипломатического ведомства, Китай «выражает сильное негодование по поводу необоснованных действий Соединенных Штатов» и призывает Вашингтон «исправить ошибку» и снять наложенные ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября минфин Соединённых Штатов сообщил, что в ответ на приобретение Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400, которые были закуплены в январе 2018 года, Вашингтон ввёл новые санкции.

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