За покупку вооружений у России США «наказали» Китай санкциями

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM США отреагировали на приобретение Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400, которые были закуплены в январе 2018 года. Вашингтон решил наказать Китай и ввёл новые санкции. Об этом сообщается на сайте минфина Соединённых Штатов.

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Отмечается, что ограничительные меры затронули департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Санкции предполагают отказ на выдачу экспортных лицензий этому ведомству, также запрет на проведение операций с американской финансовой системой, кроме того, Вашингтон заблокируют активы, которые находятся под юрисдикцией Соединённых Штатов.

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Как отметил представитель администрации США, это первый раз, когда Вашингтон вводит санкции в рамках раздела 231 CAATSA: «Это является значимым шагом».

Также поясняется, что конечной целью санкций является не Китай, а Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, договор на поставку четырёх дивизионов С-400 между Москвой и Пекином был заключен в 2015 году. Предположительно сумма сделки составит $3 млрд.

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