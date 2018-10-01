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«Переговоров не будет!» — Трамп продолжит торговую войну с Китаем

Экономика

Китаю «стало гораздо труднее»

«Переговоров не будет!» — Трамп продолжит торговую войну с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
США и Китай

Вашингтон, 1 октября 2018, 20:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент «слишком рано» говорить о торговых переговорах с Китаем, 1 октября передает агентство Reuters.

«Честно говоря, ещё слишком рано для переговоров… Если мы слишком быстро это сделаем, то не получим правильную сделку для наших рабочих и для нашей страны», — заявил Трамп журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, благодаря пошлинам США на ввоз $200 млрд китайского экспорта Китаю «стало гораздо труднее», но полный эффект «не достигается так быстро».

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Торговая война между Китаем и США
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