Об ответе Путина на сбитый Ил-20 и странных словах Медведева: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Путин пояснил, какой ответ будет на сбитый Ил-20;
- Литва объявила о победе в споре из-за маек с символами СССР;
- В Кремле не обсуждают вопрос о принадлежности Крыма;
- Лавров отправил письмо взятому в Литве в заложники Мелю;
- В России возможен резкий рост цен на топливо.
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