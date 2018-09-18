Посол РФ в Литве передал взятому в заложники Мелю письмо Лаврова

Вильнюс, , 15:36 — REGNUM Посол РФ в Литве Александр Удальцов сегодня, 18 сентября, посетил в Вильнюсском следственном изоляторе «Лукишкес» гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, более 4,5 лет находящегося под следствием по «делу о январских событиях 1991 г. в Вильнюсе», говорится в сообщении пресс-службы российского диппредставительства.

Глава дипмиссии поздравил Юрия Меля с 50-летием и передал ему письмо министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Посол выразил соотечественнику поддержку, пожелал здоровья и веры в торжество справедливости.

«В свою очередь Юрий Мель высказал слова искренней благодарности Сергею Лаврову, российским дипломатам и всем гражданам нашей страны, кому не безразлична его судьба», говорится в сообщении посольства РФ, на сайте которого также размещено письмо Лаврова Мелю в электронном варианте.

«Вы не забыты. Будем и впредь предпринимать все возможные меры для отстаивания Ваших законных прав, грубо попираемых литовскими властями», — в том числе сказано в поздравлении за подписью Лаврова.

ИА REGNUM напоминает, полковник запаса Юрий Мель из Калининграда был задержан литовскими спецслужбами на границе в марте 2014 года. Военного пенсионера обвиняют в том, что в 1991 году он, будучи 22-летним лейтенантом, выполнил приказ вышестоящего руководства по пресечению массовых беспорядков в Вильнюсе. 18 сентября 2018 года Юрию Мелю исполнилось 50 лет. В Литве ему грозит пожизненное заключение.