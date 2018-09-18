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В Кремле отказались обсуждать вопрос о принадлежности Крыма

Политика

Государственная принадлежность Крымского полуострова не имеет отношения к Будапештскому меморандуму

Москва, 18 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Россия не рассматривает вопрос принадлежности Крыма в контексте соблюдения территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, государственная принадлежность Крымского полуострова не имеет отношения к Будапештскому меморандуму. В ответ на вопрос журналиста о соблюдении указанного документа «в части Крыма» Песков подчеркнул, что «никакой «части Крыма» не существует и существовать не может».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента РФ напомнил, что фактическое осуществление Минских соглашений пробуксовывает по вине украинских властей.

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