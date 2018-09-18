Путин об ответе на сбитый Ил-20: Это будут такие шаги, которые заметят все

Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил, какие ответные действия предпримет Россия в ответ на недружественный шаг Израиля, который привел к тому, что российский самолёт радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин подчеркнул, что гибель людей, особенно при таких трагических обстоятельствах — это всегда беда.

«Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — сказал президент России.

Также российский лидер выразил соболезнования родным погибших российских военнослужащих. Напомним, что в на борту сбитого Ил-20 находились 15 человек, все они погибли.

Президент подчеркнул, что отношение российских властей к данному инциденту четко изложено в заявлении Министерства обороны России, которое было полностью с ним согласовано.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все», — сказал президент Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители F-16 ВВС Израиля преднамеренно подставили самолет Ил-20 ВКС России под удары сирийских ПВО. В итоге самолет был сбит и погибли все 15 военнослужащих, находившиеся на его борту.