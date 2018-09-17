В поисках врага страны осваивают новые информплощадки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Иран представит собственную подводную лодку;
- Украина разместит военную базу в Азовском море;
- «Северный поток — 2» несёт убытки для Украины;
- Отделению энергосистемы Прибалтики от России дали зеленый свет;
- НАТО волнует гибридная война в киберпространстве.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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