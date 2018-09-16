В Брюсселе дали зеленый свет отделению энергосистемы Прибалтики от России

Рига, , 11:52 — REGNUM В эту пятницу, 14 сентября, группа по реализации плана объединения балтийского энергетического рынка BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), в которую входят представители трех стран Прибалтики, Польши и Еврокомиссии, в конечном итоге одобрила технический сценарий синхронизации систем электропередачи. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро, сообщает новостной портал Латвии «Delfi».

План, подготовленный учеными Польского института энергетики в Гданьске, должен будет синхронизировать ЛЭП балтийских стран с континентальной Европой, и таким образом энергосистемы Прибалтики будут отделены от России. Принятое решение завершило длившиеся четыре года дискуссии, и как подчеркивает Кабинет министров Литвы, «это важный существенный шаг для формального начала подключения энергетических систем балтийских стран к европейским сетям».

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация состоится через две перемычки с Польшей — имеющуюся перемычку LitPol Link и новый морской кабель, с установкой синхронных компенсаторов, необходимых на случай прекращения работы LitPol Link и действия системы в режиме «острова», сообщает «Delfi» (напомним, что сейчас у Прибалтики с Россией и Белоруссией существует 16 энергосоединений, прим. — ИА REGNUM ).

«При тесном сотрудничестве на всех уровнях, не забывая о долгосрочной перспективе, мы целенаправленно стремились к основной цели — укрепить основы своей энергетической независимости и энергетически стать полноценными членами Евросоюза», — заявил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в ходе встречи группы.

Операторы передающих систем балтийских стран — литовский Litgrid, латвийский Augstsprieguma tikls и эстонский Elering — до 11 октября подадут совместную заявку на обеспечение финансирования первого этапа в размере 432 млн евро в CEF (Connecting Europe Facility — фонд ЕС для общеевропейских инвестиций в инфраструктуру в транспортных, энергетических и цифровых проектах, которые направлены на расширение связей между государствами-членами ЕС).

Также принятое решение позволяет операторам Польши и стран Прибалтики до 21 сентября подать с совместную заявку в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Однако ответ на заявку ожидается получить приблизительно через год.

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«Delfi» также сообщает, что по результатам оценки стоимость проекта достигнет приблизительно 1,4 млрд евро, и ожидается, что ЕС выделит 75% средств. Окончательно проект синхронизации намечается завершить в 2025 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ — политическое решение, и многие эксперты сходятся в этом мнении. Тогда же предполагалось, что часть затрат покроет Еврокомиссия из инфраструктурных фондов. Однако основная финансовая нагрузка ляжет на конечных потребителей электроэнергии. Таким образом, решение предпринимаемое прибалтийскими политиками несет в себе большой политический подтекст, и имеет мало общего с экономикой и с заботой о гражданах этих стран.

Выход Прибалтики из БРЭЛЛ также коснётся и Российскую Федерацию, а точнее ее единственного анклава — Калининградскую область. Энергообеспечение самого западного субъекта РФ большая сложная тема, которой не раз касалось ИА REGNUM. Однако, в случае отключения Эстонии, Латвии и Литвы от энергокольца, единого мнения экспертов о будущей ситуации энергоснабжения в Калининградской области нет.