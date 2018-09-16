В НАТО озаботились стратегией гибридной войны в киберпространстве

Брюссель, , 10:03 — REGNUM Военный блок НАТО проводит исследование, результаты которого должны позволить военным распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях и использовать киберпространство для сбора информации. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на описание проекта исследований по названием «Использование киберпространства в целях разведки».

В описании сказано, что научно-техническая организация Североатлантического альянса уверена, что новой площадкой ведения опосредованных боевых действий становятся социальные сети.

В связи с этим военному блоку НАТО совершенно необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, а также как этой угрозе противостоять, используя оперативную информацию, собираемую в киберпространстве.

Аналитики НАТО уверены, что интернет-платформы активно применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. Террористы, в свою очередь, используют интернет для вербовки.