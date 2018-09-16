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В НАТО озаботились стратегией гибридной войны в киберпространстве

Политика

Стратеги альянса дошли до той мысли, что интернет-пространство используется для пропаганды и распространения дезинформации

В НАТО озаботились стратегией гибридной войны в киберпространстве
Иллюстрация: Mil.ru
Кибервойска

Брюссель, 16 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  Военный блок НАТО проводит исследование, результаты которого должны позволить военным распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях и использовать киберпространство для сбора информации. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на описание проекта исследований по названием «Использование киберпространства в целях разведки».

В описании сказано, что научно-техническая организация Североатлантического альянса уверена, что новой площадкой ведения опосредованных боевых действий становятся социальные сети.

В связи с этим военному блоку НАТО совершенно необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, а также как этой угрозе противостоять, используя оперативную информацию, собираемую в киберпространстве.

Аналитики НАТО уверены, что интернет-платформы активно применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. Террористы, в свою очередь, используют интернет для вербовки.

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НАТО: планы, развитие, проблемы
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