Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
19:29:22 МСК

Киев планирует создать военную базу в Азовском море

Политика

«До конца года»

Киев, 16 сентября 2018, 19:18 — REGNUM  Украина до конца текущего года намерена создать базу военно-морских сил (ВМС) в Азовском море. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в соцсети Facebook.

«Планируется (властями Украины), что до конца года в Азовском море создадут базу ВМС ВСУ», — отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера, что свидетельствует об усилении «военно-морского присутствия» Украины в Азовском море.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post сообщил, что Россия якобы намерена «оккупировать» Азовское море.

Читайте также: Порошенко: Россия намерена «оккупировать» Азовское море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить