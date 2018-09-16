Иран представит подводную лодку собственного производства

Тегеран, , 19:27 — REGNUM Управляющий директор Организации морской промышленности Министерства обороны Ирана контр-адмирал Амир Растегари в интервью телевизионному новостному агентству «IRIB» сообщил, что Иран представит новую отечественную подводную лодку класса «Фатех» к концу иранского календарного года (к 21 марта 2019 года). Вместе с ней будут представлены и иные морские суда и вооружения отечественного производства.

Амир Растегари заметил, что, согласно указаниям Министерства обороны, на организацию морской промышленности Министерства обороны Ирана возложена задача по производству 70 новых кораблей, поэтому на данным момент главным вопросом на повестке дня организации являются проектирование и изготовление этих судов.

По словам управляющего директора Организации морской промышленности Ирана, во многом именно из-за введения США санкций на импорт дизельных двигателей для иранских морских судов, Организация начала проектирование и производство двигателей для подлодок отечественного производства, что приведёт в ближайшем будущем к тому, что в иранских подлодках количество импортных деталей будет составлять менее пяти процентов.