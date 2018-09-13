О героях и героических поступках – как страны пишут историю: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- «Белые каски» в Пентагоне считают героями;
- Путин прибыл в Читу на основной этап маневров «Восток-2018»;
- Суд в Киеве арестовал активы «дочек» ВТБ и Сбербанка;
- Трутнев готов «прямо завтра» взяться за нацпрограмму развития ДФО;
- Кому нужен мост Сахалин — материк.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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