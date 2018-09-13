В Киеве суд арестовал активы «дочек» ВТБ и Сбербанка

Киев, , 02:32 — REGNUM Акции украинских дочерних банков ВТБ и Сбербанка арестованы апелляционным судом Киева, пишут «Украинские новости».

Решение принято 12 сентября по искам ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Дивелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовий вектор».

Отмечается, что компании подали иски, основываясь на «крымском» вердикте Арбитражного суда Гааги от 2 мая. Отмечается, что перечисленные компании связаны с Игорем Коломойским, экс-владельцем Приватбанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Украина наложила санкции на пять российских банков: Сбербанк, Виесте Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ и БМ Банк. Через год Национальный банк Украины продлил санкции против Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка.

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