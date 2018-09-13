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«Восток-2018». Путин прибыл в Читу на основной этап маневров

Политика

Президент покинул Приморье

«Восток-2018». Путин прибыл в Читу на основной этап маневров
Иллюстрация: Mil.ru
Владимир Путин

Чита, 13 сентября 2018, 04:10 — REGNUM  Для посещения основного этапа военных учений «Восток-2018» в Читу прибыл российский президент Владимир Путин, сообщили в администрации главы государства.

Основной этап маневров в рамках «Восток-2018» состоится 13 сентября. Российские и китайские военные будут отрабатывать отражение наступления условного противника.

Напомним, в Забайкалье проходят военные учения, в которых принимают участие китайские военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу 12 сентября прибыл в Забайкальский край в район проведения военных учений. Он заявил, что российско-китайские маневры планируется проводить на регулярной основе.

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Военные учения
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