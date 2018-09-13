В Пентагоне считают «Белые каски» героями

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Деятельность «Белых касок» в Сирии — героизм, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон, сообщили в пресс-службе организации.

По его словам, заявления о подготовке «Белыми касками» химической атаки в провинции Идлиб безосновательны. Вашингтон считает работу «Белых касок» не только нужной, но и «героической».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что «Белые каски» вместе с террористами в целях провокации не ограничатся информационными вбросами, а устроят химическую атаку.

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