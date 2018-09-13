Трутнев обещал «прямо завтра» начать подготовку нацпрограммы развития ДФО

Владивосток, , 05:11 — REGNUM Поручение президента РФ Владимира Путина создать национальную программу развития Дальнего Востока уже готов начать исполнять его полномочный представитель в ДФО Юрий Трутнев. Об это он заявил журналистам на пресс-конференции по итогам IV Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это серьезная работа, мы приступим к ней прямо завтра», — заверил Юрий Трутнев.

В результате реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока экономический рост в ДФО должен будет достигнуть 6%, а инвестрасходы — 5,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании в ходе IV Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин анонсировал создание национальной программы развития Дальнего Востока.

«Задачи, которые стоят перед нами в развитии Дальнего Востока, настолько масштабны, что требуют работы на десятилетия вперёд. Я давно говорю, что нам нужна национальная программа по развитию Дальнего Востока. И такая программа будет создана. Правительство России получит задание совместно с регионами Дальнего Востока проработать эту программу. А учитывая важность этого документа, он будет утвержден президентом России», — сказал Владимир Путин.