США и Россия на грани столкновения в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- США предупредили Москву о последствиях ударов в Сирии;
- В Брюсселе не верят, что Украина вступит в ЕС и НАТО;
- В парламенте Литвы требуют отчётов властей о борьбе с БелАЭС;
- Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе;
- Глава Минфина назначен координатором России по делам СНГ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).
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