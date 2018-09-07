Deutsche Welle: в Брюсселе не верят, что Украина скоро вступит в ЕС и НАТО

Киев, , 07:23 — REGNUM Брюссель не считает, что Украина может в ближайшее время вступить в ЕС или НАТО, пишет 6 сентября Deutsche Welle.

Согласно сообщению, в ЕС скептически отнеслись к решению президента Украины Петра Порошенко закрепить в Конституции страны курс на вхождение в НАТО и Евросоюз. По мнению некоторых политиков, Украине стоило бы сосредоточиться на реальных делах, например, на выполнении соглашения об ассоциации с ЕС, а не менять Основной закон страны.

Напомним, ранее Порошенко предложил парламенту принять закон о закреплении в Конституции Украины курса на евроинтеграцию. Для принятия закона в Верховной раде его должны поддержать 300 депутатов.