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Deutsche Welle: в Брюсселе не верят, что Украина скоро вступит в ЕС и НАТО

Политика

Но Порошенко уже хочет изменить Конституцию страны

Deutsche Welle: в Брюсселе не верят, что Украина скоро вступит в ЕС и НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Киев, 7 сентября 2018, 07:23 — REGNUM  Брюссель не считает, что Украина может в ближайшее время вступить в ЕС или НАТО, пишет 6 сентября Deutsche Welle.

Согласно сообщению, в ЕС скептически отнеслись к решению президента Украины Петра Порошенко закрепить в Конституции страны курс на вхождение в НАТО и Евросоюз. По мнению некоторых политиков, Украине стоило бы сосредоточиться на реальных делах, например, на выполнении соглашения об ассоциации с ЕС, а не менять Основной закон страны.

Напомним, ранее Порошенко предложил парламенту принять закон о закреплении в Конституции Украины курса на евроинтеграцию. Для принятия закона в Верховной раде его должны поддержать 300 депутатов.

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