В парламенте Литвы требуют ежемесячных отчётов властей о борьбе с БелАЭС

Вильнюс, , 10:40 — REGNUM

Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), экс-глава МИД Литвы Аудронис Ажубалис сегодня, 7 сентября, официально обратился к председателям парламентских комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу с просьбой обязать правительство Литвы ежемесячно отчитываться о работах по предотвращению попадания электроэнергии с Белорусской АЭС в Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в парламенте, как и в общественном пространстве, до сих пор нет чёткой ясности о том, готовится ли Литва реализовать собственный закон о запрете использования электроэнергии с БелАЭС, что вызывает ненужные спекуляции. Исправить это положение, считает Ажубалис, сможет ежемесячный регулярный отчёт представителей министерства энергетики Литвы о мерах, которые реализовываются для предотвращения допуска белорусского электричества.

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Ранее о том, что власти Литвы только декларируют отказ от покупки электроэнергии с БелАЭС, а на самом деле даже готовят инфраструктуру для лучшего пропуска электричества, заявил экс-министр энергетики Арвидас Секмокас и экс-премьер Андрюс Кубилюс. По их словам, об этом свидетельствует ремонт двух литовских подстанций — в Игналине и Утяне — которые напрямую будут завязаны на белорусскую подстанцию в Поставах, которая будет обслуживать БелАЭС.

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