США предупредили РФ о возможности военного ответа на удары в Сирии — CNN

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM В случае атаки российских ВКС и правительственной армии Сирии на территории САР, подконтрольные американским военным, контингент США готов противостоять нападению, передает телеканал CNN.

Отмечается, что дважды за минувшую неделю Вашингтон получал предупреждения от Москвы относительно того, что ВКС РФ и сирийская армия готовы к нанесению ударов по тем районам страны, где находятся американские солдаты — в связи с нахождением в данных районах террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что у администрации Соединенных Штатов имеется «множество доказательств» подготовки сирийской правительственной армии к химической атаке в северо-западной провинции Сирии — Идлибе.

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