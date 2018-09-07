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Путин назначил Силуанова координатором России по делам СНГ

Политика

МИД РФ поручено уведомить исполком СНГ о новом назначении

Путин назначил Силуанова координатором России по делам СНГ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 7 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин назначил министра финансов РФ, первого вице-премьера Антона Силуанова национальным координатором по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе также содержится поручение министерству иностранных дел РФ уведомить исполком СНГ о новом назначении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер назначил бывшего главу Роскосмоса, замминистра науки и высшего образования РФ Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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