Путин назначил Силуанова координатором России по делам СНГ

Москва, , 11:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил министра финансов РФ, первого вице-премьера Антона Силуанова национальным координатором по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе также содержится поручение министерству иностранных дел РФ уведомить исполком СНГ о новом назначении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер назначил бывшего главу Роскосмоса, замминистра науки и высшего образования РФ Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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