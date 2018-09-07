Пока РФ занята своей экономикой, страны пиарятся за её счёт: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В «отравлении Скрипалей» обвинили Путина;
- За увольнение предпенсионеров могут ввести уголовную ответственность;
- Кудрин раскритиковал качество госуправления в России;
- По мнению Медведева, российскую экономику вернули к росту;
- Как власть собирается привлекать в Россию инвестиции.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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