Антон Сиуланов объяснил, за счет чего РФ достигнет экономического прорыва

Москва, , 16:11 — REGNUM Экономического прорыва, а стало быть темпов роста экономики, можно достичь благодаря привлечению в РФ частных инвестиций, уверен первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил в рамках пленарного заседания московского финансового форума.

«Задача указа [майский указ президента РФ] это прорыв, — сказал Силуанов. — Что такое прорыв в области экономики и социальной сферы? База, конечно, это экономика. Мы понимаем прорыв как увеличение темпов роста экономики. Это более высокие пенсии, зарплаты. Как можно достичь увеличения темпов? Безусловно — инвестиции. Будут инвестиции, будет открытие новых рабочих мест, новое качество экономики. Соответственно будут инвестиции — будет расти экономика».

Кроме того, Силуанов отметил, каких конкретно показателей надо добиться, для того, чтобы обеспечить экономический прорыв.

«Нам для того, чтобы обеспечить 3,5% роста экономики, нужно увеличивать инвестиционные вложения на 3−4%. До 25% от ВВП, — объяснил министр. — Наша задача создать условия внутри нашей страны для развития инвестиционной активности. Чтобы инвесторы не боялись вкладывать деньги в открытие новых предприятий, а люди не боялись нести деньги в банки. Малый бизнес не боялся бы рисковать и открывать новые предприятия, несмотря на то, что старые закрылись».

Условия для этого, по словам Силуанова уже созданы.

«Низкая инфляция, РФ серьезно защищена от внешних воздействий, от цен на нефть, от повышения ставок федерального резерва или от каких-то торговых ограничений, — пояснил Силуанов. — Несмотря на весь комплекс негатива экономика растет. Где взять деньги для инвестиций? Это частные деньги. Через бюджет будем создавать условия для стимулирования инвестиций. Здесь не только национальные проекты. Мы много внимания уделяем развитию малого и среднего предпринимательства. Будем формировать условия для развития финансового рынка. У нас по сравнению с развивающимися странами уже создан инструментарий внутреннего финансового рынка».