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Алексей Кудрин раскритиковал низкое качество госуправления в РФ

Экономика

Глава Счетной палаты призвал уменьшить долю государства в экономике

Москва, 6 сентября 2018, 16:34 — REGNUM  Качество российской регуляторной среды и ее методов не соответствует вызовам современности ни по скорости, ни по точности. Об этом 6 сентября, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Нужно начать с реформы государственного управления, — сказал Кудрин. — Качество регуляторной среды и методов не соответствует вызовам ни по скорости, ни по точности. Мы пока не услышали о реформировании контрольно-надзорной деятельности. Она перегружает бизнес и бюджетные учреждения. Нужно убирать дублирующие функции [государственных органов]. За предыдущие 10 лет доля государства в нашей экономике увеличилась на 10%. В послании президента сказано, что нужно уменьшать долю государства, но четких планов пока нет. Качество защиты прав собственности у нас страдает».

Кроме того, Кудрин упомянул о необходимости передачи части полномочий регионам, так как, по его мнению, в настоящее время имеется «зарегулированность из центра».

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Макроэкономика России
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