Британский министр обвинил Путина в «отравлении Скрипалей»

Лондон, , 03:18 — REGNUM Министр по вопросам безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал президента России Владимира Путина ответственным за так называемое отравление Скрипалей. Об этом министр заявил в эфире телеканала BBC.

По словам Уоллеса, Путин и российское правительство якобы поставили соответствующую задачу ГРУ, чьи сотрудники, по мнению британских властей, и использовали боевое отравляющее вещество для покушения на Скрипалей.

Уоллес считает Путина ответственном как главу государства. Доказательств о причастности России к так называемому делу Скрипалей министр не предоставил, но пригрозил ответить на действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября лидеры Франции, США, Великобритании, Германии и Канады опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть все данные по так называемой программе «Новичок». В заявлении также указывается, что двое подозреваемых якобы являются офицерами российской разведки.

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