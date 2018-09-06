Президент внес законопроект об «уголовке» за увольнение предпенсионеров

Москва, , 19:34 — REGNUM Законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

По предложению президента, необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан из-за достижения ими предпенсионного возраста должны наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей. Кроме того, за такое преступление также может грозить наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Кроме того, президент уточнил, что под предпенсионным возрастом следует понимать пять лет до назначения лицу страховой пенсии по старости. Таким образом, если правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят, то предпенсионный возраст для женщин РФ начнётся в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.

С предложением ввести административное и уголовное наказание для работодателей за увольнение предпенсионеров президент выступил в ходе телеобращения к гражданам по поводу необходимости повысить в РФ пенсионный возраст. Вместе с тем, как передавало ранее ИА REGNUM, представители бизнеса такое предложение президента не поддержали.

Госдума в июле в персом чтении приняла правительственный законопроект, изменяющий параметры пенсионного законодательства. В частности, правительство предлагало повысить возраст выхода граждан РФ на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент отметил несправедливость такого предложения и поручил повысить пенсионный возраст для всех граждан РФ на пять лет — таким образом, для женщин он может составить 60 лет.