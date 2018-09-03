Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 3 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14 часов (время московское).

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/595