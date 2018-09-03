Макрон заявил, что знает заветную мечту Путина

Париж, , 07:12 — REGNUM Несмотря на то, что страны Евросоюза должны искать варианты сотрудничества с Москвой в сфере безопасности, нельзя забывать о заветной мечте президента России Владимира Путина — о том, что российский лидер желает разрушить ЕС. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с РФ, нам необходимы дискуссии с Россией. Однако мечта Путина — демонтировать Евросоюз», — подчеркнул французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в интервью телеканалу Fox News Макрон назвал Владимира Путина «сильным и умным» человеком, но призвал «не быть наивными» с ним.

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Добавим, 10 августа российский лидер в ходе разговора с французским президентом подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев домой.

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