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Выживших нет: подробности ЧП с вертолётом Ми-8 в Забайкалье

Происшествия

Спасатели, ранее сообщившие об отсутствии людей рядом с разрушенным вертолётом, найденным на территории Казачинско-Ленского района, добрались до места ЧП

Выживших нет: подробности ЧП с вертолётом Ми-8 в Забайкалье
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

Усть-Кут, Иркутская область, 3 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  Спасатели подтвердили худшие опасения, связанные с поисками вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара», пропавшего 2 сентября в Иркутской области. Все трое членов экипажа, не вышедшего на связь после вылета из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район для проведения аэрофотосъемки, погибли. Это подтвердили в Сибирском региональном центре МЧС РФ после того, как спасатели добрались до места ЧП.

«Спасатели МЧС России, пешком добравшись до места крушения вертолёта, сообщили о трёх погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, связь с вертолётом Ми-8 пропала после вылета экипажа из аэропорта Усть-Куты для проведения аэрофотосъемки. Ранее спасатели сообщили, что предполагаемое место падения вертолёта находится в 290 километрах на юго-восток от города Усть-Кут. Найти пропавшую машину удалось после того, как периметр поисков был расширен.

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Авиапроисшествия
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