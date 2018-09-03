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«Мощный сигнал НАТО»: немецкие СМИ об учениях «Восток-2018»

Политика

Маневры, которые Россия проводит совместно с Китаем и Монголией, нацелены на демонстрацию ее военной мощи Североатлантическому альянсу

Берлин, 3 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  С помощью проведения масштабных военных учений «Восток-2018» Россия дает странам Запада мощный и недвусмысленный сигнал, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

В статье издания сказано, что маневры, которые Россия проводит совместно с Китаем и Монголией, нацелены на демонстрацию ее военной мощи Североатлантическому альянсу. Также отмечается, что учения по своему размаху будут вполне сопоставимы с крупнейшими боевыми операциями времен Второй мировой войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в рамках учений «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и другой техники, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и БПЛА.

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Военные учения
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