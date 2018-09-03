Негативное давление на рубль уменьшилось

Москва, , 07:11 — REGNUM В последний день августа на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро. 31 августа с утра рубль повышался к мировым валютам медленно и лениво, зато к вечеру прибавил темпы роста. В результате к вечеру 31 августа пара USD/RUB достаточно существенно упала, на 0,69%, до 67,55 руб. Пара EUR/RUB упала еще больше, на 1,26%, до 78,37 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Негативное давление на рубль со стороны развивающихся рынков 31 августа значительно уменьшилось, так как в турецкой лире началась коррекция вверх, да и аргентинский рынок несколько успокоился после того, как финансовый регулятор поднял процентную ставку до рекордных 60%. Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО, аргументируя свое возможное решение тем, что в ВТО США не любят и плохо относятся. Это может означать будущий крах Всемирной торговой организации, как минимум, в ее нынешнем виде. Для российской экономики это может быть позитивом, так что не исключено, что рубль укреплялся на этой новости.

На лондонской Интерконтинентальной бирже 31 августа цена на нефть Brent к вечеру подешевела на 0,45% до $77,42 за баррель. Тем временем пара EUR/USD к вечеру пятницы понизилась на 0,6% до 1,1601 долл. за евро. Вышедшие 31 августа данные по инфляции в еврозоне за август оказались хуже ожиданий: инфляция в августе выросла только на 2,1% в годовом исчислении против прогноза рынка о росте в 2,1%.

Слабая динамика евро к доллару спровоцировала также падение евро по отношению к рублю на Московской бирже. Сегодня, 3 сентября, исходя из происходящих событий, стоит ожидать по паре USD/RUB диапазон 67−68 руб./долл., но по паре EUR/RUB — 78−79 руб./евро.

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