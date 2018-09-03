От бензина до политики — о чём и зачем спорят страны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Рассекречен план США по уничтожению СССР;
- Даже Польша… признала Крым частью России;
- Беслан — трагедия сквозь время;
- Тереза Мэй заявила о предательстве демократии;
- Volkswagen заподозрили в манипуляции данными.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 11 часов дня (время московское).
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