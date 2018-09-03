Годовщина трагедии в Беслане

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки группа террористов захватила школу №1 города Беслана. Точное количество нападавших не установлено. По официальным данным, их было 32, однако свидетели утверждают, что террористов могло быть гораздо больше. В течение двух с половиной дней они удерживали в заминированном здании 1128 заложников (детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях.

На третий день в школьном спортзале произошли взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. После первых взрывов заложники стали выбегать из школы. В это же время Центр специального назначения Федеральной службы безопасности начал штурм. Во время хаотичной перестрелки, в которой участвовали в том числе гражданские лица, были убиты 28 террористов. Трое погибли в период с 1 по 2 сентября. Единственного взятого живым террориста, Нурпашу Кулаева, арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 — дети. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека. Еще около 800 получили ранения.

Ответственность за организацию атаки взял на себя Шамиль Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». Теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических атак, совершённых в России в 2004 году. После него правительство страны осуществило ряд реформ в законодательстве. В частности, были отменены выборы губернаторов и созданы Общественная палата, Национальный антитеррористический комитет и «Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО».

В День солидарности в борьбе с терроризмом Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. Органы государственной власти и местного самоуправления, а также общественные объединения проводят различные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

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