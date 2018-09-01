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Польская газета опубликовала карту с российским Крымом

Политика

И даже Польша...

Польская газета опубликовала карту с российским Крымом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российский Крым

Варшава, 1 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  Крупнейшая польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на своем сайте карту, на которой полуостров Крым обозначен как часть территории Российской Федерации.

Карта посвящена Лиге чемпионов. На ней Крым окрашен в темно-красный цвет, как и остальная часть России. Украина закрашена в розовый цвет.

Стоит отметить, что западные СМИ и издания довольно часто обозначают на картах Крым как часть российской территории. Это неизменно вызывает гневные протесты со стороны украинских властей, которые продолжают считать Крым своей территорией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума о самоопределении, который был проведен после государственного переворота на Украине.

Тем не менее пришедшие к власти в Киеве бандеровцы и их приспешники отказываются признавать результаты референдума и продолжают считать Крым украинской территорией.

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Воссоединение Крыма с Россией
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