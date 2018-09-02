Мэй о втором референдуме по Brexit: отвратительное предательство демократии

Лондон, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье для газеты The Sunday Telegraph заявила, что никто не заставит её пойти на компромиссы в вопросе Brexit, которые бы не входили в «национальные интересы» Соединённого королевства. Таким образом Мэй в очередной раз выступила в защиту плана своего кабинета по выходу Великобритании из Европейского союза.

Мэй подчеркнула, что она не сдастся ни на какие требования о проведении повторного референдума, на котором предлагается определить условия выхода Великобритании из Евросоюза.

«Это будет отвратительное предательство нашей демократии», — пишет премьер-министр, имея в виду, что якобы будут преданы результаты первого референдума, на котором большинство подданных Её Величества проголосовали за выход из ЕС.

Напомним, что в Великобритании набирает популярность движение Голос народа (The People's Vote), в которое уже входят некоторые члены парламента. Движение призывает провести второй референдум по Brexit, на который предлагается вынести варианты условий выхода королевства из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторым политическим силам в Великобритании не нравится план Мэй по выходу из Евросоюза, который, в частности, предполагает сохранение действия определенных стандартов ЕС на территории королевства, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. За это Брюссель обещает Великобритании право на неограниченную торговлю своими товарами на евросоюзном едином рынке.

Но евроскептики, во главе с бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и бывшим министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом, предлагают жесткий вариант выходы из ЕС — с разрывом всех соглашений, выходом из единого евросоюзного рынка, таможенного союза ЕС и прекращение действия в Великобритании юрисдикции Суда Европейского союза. Не последнюю роль в разногласия вокруг Brexit играет объем тех компенсационных выплат, которые Великобритания должна будет сделать за выход из основных фондов Евросоюза.