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Новый «бензиновый» скандал грозит Volkswagen

Техника

Производитель мог манипулировать данными о выбросе вредных веществ бензиновых двигателей наряду с данными двигателей дизельных

Берлин, 2 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  Немецкий автоконцерн Volkswagen мог манипулировать данными о выбросе вредных веществ бензиновых двигателей наряду с данными двигателей дизельных, сообщает 2 сентября газета Bild am Sonntag, ссылаясь на соответствующие материалы мюнхенской прокуратуры.

Согласно этим документам, эксперты концерна в 2015 году рассказали, что в автоматические коробки передач автомобилей Porsche, Volkswagen и Audi были установлены программы управления, которые имели возможность влиять на показания датчиков выхлопа. Как заявили свидетели, автопроизводитель мог с их помощью осуществлять манипуляции с данными о расходе топлива и содержанию в выхлопе СО2.

Представитель концерна комментировать данную информацию Bild am Sonntag отказался, однако сообщил, что Volkswagen в прошедшие месяцы активно обсуждала тему, связанную с коробкой передач с Федеральным автотранспортным ведомством.

Отметим, в 2015 году выяснилось, что дизельные автомобили Volkswagen оснащались софтом способным занижать содержание вредных веществ в выхлопных газах двигателя. При этом все выглядело так, как будто двигатели концерна полностью соответствовали принятым в ЕС нормам.

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Автопром
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