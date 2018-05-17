Госдума отрегировала на скандальную публикацию Washington Examiner

Москва, , 03:29 — REGNUM Накалом агрессии в публикации Washington Examiner, содержавший призывы к Украине бомбить Крымский мост, был возмущен председатель Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Об этом он рассказал изданию iReactor 16 мая.

«Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании», — заявил он.

Швыткин также подчеркнул, что сама публикация подчеркивает агрессию не только в адрес России и русского народа, но и в адрес «миролюбивой политики», которую проводит Россия.

«Это агрессия по отношению к вопросам обеспечения стабильности, к теме развития и продвижения вперед всего прогрессивного человечества в целом», — заключил Швыткин.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Крымский мост охраняется и любые разведовательно-диверсионные действия будут пресечены.

Напомним, 15 мая 2018 года было открыто движение по мосту через Керченский пролив. Ряд иностранных СМИ уже высказал свое негодование по этому поводу. Так, американское издание Washington Examiner предложило в своей статье Украине нанести удар по Крымскому мосту, даже описав способы выведения его из строя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал Следственный комитет РФ обратить внимание на эту публикацию и задуматься о возбуждении уголовного дела в адрес автора статьи.

Читайте подробнее: В СФ ждут реакции Следственного комитета на призывы бомбить Крымский мост

Читайте ранее в этом сюжете: Симоньян удивлена призывом американского издания бомбить Крымский мост