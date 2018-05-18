Журналист-провокатор не раскаивается за призывы к терроризму

Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Журналист Том Роган, написавший статью с призывами к взрыву Крымского моста в Washington Examiner, не сожалеет о содеянном. Об этом заявил сам журналист в ответной статье в Washington Examiner под заголовком «Почему Путин желает меня посадить в тюрьму Черный Дельфин».

Роган лишь отметил, что сожалеет лишь о том, что ясно не заявил, что взрыв Керченского моста должен был пройти без человеческих жертв. В остальном журналист выразил полную солидарность с украинскими патриотами и заявил, что сбитый малазийский боинг MH17 — дело рук российских спецслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело против Тома Рогана по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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