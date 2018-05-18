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Против редактора Washington Examiner возбудили дело за призывы к терроризму

Политика

Уго Гурдон согласовал и разместил статью журналиста Тома Рогана, призывающую подорвать Крымский мост

Москва, 18 мая 2018, 12:13 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», сообщает 18 мая пресс-служба СКР.

По данным следствия, Гурдон согласовал и разместил статью журналиста Тома Рогана, призывающую подорвать Крымский мост.

«В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая — в день торжественного открытия автодорожной части Крымского моста — Роган опубликовал в Washington examiner статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Против журналиста СКР также возбудил уголовное дело.

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