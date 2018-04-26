Якутск, 26 апреля, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Депутаты и чиновники Якутии думают, где взять деньги: в бюджете республики их категорически не хватает. Главный финансовый документ региона были вынуждены перекроить, сократив расходы по ряду социальных статей. Экономить в республике решили на здравоохранении, культуре, спорте, транспорте, социальной поддержке, субсидиях на внутриреспубликанские авиаперевозки, обеспечении жильём детей-сирот, северном завозе и даже на обеспечении больных сахарным диабетом жителей бесплатными лекарствами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

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Депутаты Якутии на заседании 25 апреля поддержали предложение правительства сократить траты по социальным статьям: поправки в бюджет приняты. Параметры бюджета Якутии таковы: доходы — 193 млрд рублей, расходы — 194,7 млрд, дефицит — 1,7 млрд. Информация о том, скольких именно средств, на которые рассчитывала республика, не хватает в казне, разнится.

Отвечая на прямой вопрос депутата Ивана Шамаева о том, какого именно размера дыра в бюджете, министр финансов региона Валерий Жондоров заявил: «Ну, у нас не дыра, а потребности в финансировании различных расходных обязательств, которые установлены федеральным законодательством и Конституцией республики».

Руководитель ведомства, курирующего финансовые вопросы, оценил объём недополученных доходов в 10 млрд рублей (субсидии жилищно-коммунальному комплексу 6−8 млрд рублей, связанные с увеличением учащихся потребности — 1,5 млрд, средства на оплату труда — от 2 до 4 млрд). Однако, по мнению депутатов, Валерий Жондоров лукавит: дыра в бюджете гораздо больше.

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«У нас, получается, бюджет 22−26 млрд недосчитается в этом году, — посчитал председатель постоянного комитета Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. — На доведение до уровня МРОТ порядка 4 млрд, дорожный фонд — 1,5 млрд, образование — 1,6 млрд, ЖКХ — 8,8 млрд рублей. Эти цифры не заложены и не учтены даже в бюджете. Ещё Валерий Жондоров не сказал — 10 млрд мы закончили 2017 год, а мы же теперь оплачиваем 2017 год с 2018-го».

Депутат также приводит данные о том, как пытаются нивелировать нехватку средств в правительстве Якутии: расходы на культуру намерены сократить на 62 млн, на семейную политику — на 14 млн, здравоохранение — на 94 млн, физкультуру и спорт — на 173 млн, социальную поддержку — на 55 млн, транспортный комплекс — на 120 млн. Помимо этого, экономить, как оказалось, будут на внутриреспубликанских авиаперевозках (минус 87 млн рублей), на безопасности жизнедеятельности (58 млн), укреплении материально-технической база в здравоохранении (94 млн), поддержке малого и среднего бизнеса (86 млн рублей), финансировании работы аварийно-спасательной службы, гидрометеорологии, субсидиях на завоз социально значимых грузов, закупе молока.

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Список статей, подвергнувшихся секвестру, дополнил заместитель председателя Госсобрания республики Виктор Губарев. По его информации, снизится сумма средств в бюджете, предусматриваемых на приобретение бесплатных лекарств инвалидам, малоимущим, коренным малочисленным народам Севера, в том числе почти на 18 млн рублей сокращается статья на приобретение бесплатных лекарств для больных сахарным диабетом.

«Ну как можно вообще это воспринять? — возмущался вице-спикер. — Люди, которые не имеют возможности с этой болезнью справляться, лишаются таких дорогостоящих лекарств! Эти деньги по программе были запланированы, и мы их сегодня сокращаем! По линии физкультуры и спорта 211 млн рублей — ну что, мы опять по остаточному принципу эту статью финансируем? Совершенно неправильно. Люди за свой счёт посылают на соревнования своих детей, ну не может министерство спорта эти расходы профинансировать. Как можно согласиться с тем, что мы не нашли возможности обеспечить конституционное право детям-сиротам на получение бесплатного жилья? У нас по Жилищному кодексу только две категории: участники Великой Отечественной войны и дети-сироты. У нас сегодня 476 детей-сирот с 18 до 23 лет, по закону они стоят в очереди, они и в этом году не получат жилья. На это нужно 615 млн рублей, мы не предусмотрели. Но как это можно не сделать?»

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При этом все эти секвестры проблем с нехваткой средств в бюджете фактически не решают, констатировал Виктор Фёдоров.

«Эти движения носят чисто косметический характер, — уверен депутат. — Без привлечения дополнительных источников невозможно решение тех проблем, которые обозначены по 2017—2018 годам. Необходимо такие источники посмотреть, как АО «РИК», АО «РИК+», «Фонд будущих поколений». Пересмотреть предоставленные льготы, в том числе природопользователям, а также функционал имущества ГАО, ГУПов, в частности ГУП «Комдрагметалл», ГКУ «Гохран» и других организаций. Необходимо и решение вопроса о передаче акций «Алроса-Нюрба» в корпорацию развития Якутии».

Депутаты также считают необходимым отменить льготы почти на 10 млрд рублей дочерней компании «Роснефети» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», но, как утверждает первый заместитель председателя правительства Михаил Осипов, рассмотреть этот вопрос можно будет только в августе.

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"2017 год закончили с прибылью, в первом квартале 2018-го наши крупные налогоплательщики тоже показывают хорошие доходы, — недоумевал, почему на фоне вроде бы неплохой ситуации в бюджете не хватает средств, Виктор Губраев. — В то же время мы не находим денег на решение самых насущных проблем, приходится сокращать статьи. Мы сегодня услышали и знаем те статьи, с которых можно взять, не сокращая, и повысить заработную плату в бюджетной сфере, и решить другие вопросы, в том числе по тем примерам, которые я привёл. Есть у нас такие возможности, и их нужно найти. Обязательно выполнить обязательства».

«Я считаю, что надо объявлять нашу ситуацию чрезвычайной в экономическом отношении и провести ряд мероприятий, в том числе правительственные часы, парламентские слушания, круглые столы, — комментировал «тяжёлый» бюджет депутат Иван Шамаев. — Часть из них как бы выполняется, но на самом-то деле депутаты достаточно пассивно защищают интересы населения, а мы должны достаточно активно участвовать в этом вопросе».

Однако Виктор Фёдоров полагает, что активнее участвовать в решении проблем с нехваткой средств в бюджете парламентариям на позволяет правительство.

«Подходы к внесению изменений в бюджет нужно коренным образом менять, так как народные депутаты полностью отстранены от проработки, обсуждения и подготовки вносимых предложений. Пояснительная записка по расходной части составлена издевательски, без единой расшифровки, перечнем программ, а сводных цифр нет. Уже 2−3 года просматривается политика отстранения народных депутатов исполнительной властью от работы над бюджетом. Нам приносят готовый документ, тщательно упакованный, с замазанными основными цифрами, со скрытыми подводными камнями», — подчеркнул депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году министерство финансов Якутии несколько раз вносило поправки в бюджет, толком не разъясняя, на сколько именно сокращаются расходы на те или иные статьи. В корректировках не могли разобраться ни депутаты, ни журналисты.

При этом ситуация в регионе действительно сложная: денег на все заложенные в бюджете региона расходы региону катастрофически не хватает, образовываются долги, в том числе перед бюджетниками, поставщиками электроэнергии и аутсорсинговыми организациями.

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Но брать кредиты уже некуда — республика вплотную приблизилась к порогу разрешённых по закону долговых обязательств, объём займов региона превышает 50 млрд рублей. В этой ситуации Якутии решилась на выпуск облигаций госзайма на сумму 11,5 млрд рублей.

Ранее проблемы с наполнением казны Якутии объясняли крепким рублём (главные бюджетонаполняющие компании продают свой товар за валюту) и проблемами АЛРОСА после аварии на руднике «МИР» (в этой шахте компания добывала почти 10% от всех своих алмазов). Однако теперь депутаты уверены: просто рост курса доллара республику от коллапса в бюджете уже не спасёт.