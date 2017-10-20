Бюджет Якутии секвестируют — в ущерб качеству жилья и соцподдержке граждан?

Якутск, , 06:41 — REGNUM В Якутии в региональный бюджет на 2017 год вносят очередные поправки. Расходы по ряду статей республика вынуждена урезать, корректировки коснулись в том числе социальных программ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Часть депутатов Госсобрания республики уже поддержала предлагаемые поправки, рассмотрев их на заседаниях комитетов.

Читайте также: Якутия нуждается в помощи из федерального бюджета из-за крепкого рубля

Так, члены комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству не против того, чтобы республиканскую программу «Обеспечение качественным жильём на 2012−2019 годы» урезали на 83,99 млн рублей до 8 млрд. А в комитете по делам семьи, детства, молодёжи, физической культуре и спорту согласились с намерением правительства республики урезать финансирование государственной программы «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012−2019 годы» на 892,79 млн руб. до 16,89 млрд. Программу «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014−2019 годы» сократили на 86,54 млн рублей.

Секвестрование проходит на фоне того, что с учётом произведенных уточнений общий объём доходов государственного бюджета республики на 2017 год увеличен на 2,05 млрд рублей и составит, по прогнозным показателям, 189 вместо 187 млрд рублей. На эту же сумму увеличиваются и расходы: со 193,4 до 195,4 млрд рублей.

Читайте также: Сильный рубль или слабая АЛРОСА — что влияет на обнищание бюджета Якутии?

За счёт дополнительных поступлений, по информации минфина республики, увеличен объём субвенций на реализацию государственного стандарта общего образования в связи с дополнением должностей обслуживающего персонала, а также расходы на обеспечение жильём детей-сирот. Кроме того, денег добавили на завершение ввода республиканского перинатального центра в Якутске, строительство в регионе детских садов на основе государственно-частного партнёрства, увеличение финансирования региональных социальных доплат к пенсии, оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, социальные выплаты безработным и реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

Читайте также: Правительство Якутии нарушило жилищные права детей-сирот

Дефицит бюджета республики на 2017 год после вносимых корректировок останется на прежнем уровне и составит 6,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы с наполнением бюджета на 2017 год Якутия намерена решить в ближайшее время благодаря крупным региональным компаниям и в надежде на то, что ЧП на руднике «Мир» не повлияет в ближайшее время на уровень прибыли АЛРОСА. А в 2018—2020 годах республике потребуется федеральная финансовая помощь, заявил, комментируя ситуацию с доходами республики, её глава Егор Борисов. Причины сложностей в бюджете он видит в первую очередь в том, что заработанные алмазодобывающей компанией республики доллары в 2017 году стало менее выгодно конвертировать в рубли.

Напомним, в апреле 2017 года прокуратура Якутии сочла незаконным, что правительство республики поставило решение вопроса обеспечения жильём 681 сироты в зависимость от поступления в бюджет дополнительных средств, сочтя такие действия властей нарушением бюджетного и конституционного законодательства.

Якутия и её основные жизнеобеспечивающие компании активно кредитуются на фоне госдолга республики, и так уже достигшего 51,6 млрд рублей. В октябре минфин региона изъявил решение взять в кредит ещё миллиард. В долги в течение лета и начале осени также залезли ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (5 млрд рублей), АО «Республиканская инвестиционная компания (более 3 млрд), «Саханефтегазсбыт» (1 млрд), Ленское объединённое пароходство» (700 млн), «Сахатранснефтегаз» (400 млн рублей), «Железные дороги Якутии» (300 млн), ГУП «ЖКХ» (300 млн), «Полярные авиалинии» — почти 200 млн, Якутский хлебокомбинат (70 млн). Кроме того, авиакомпания «Якутия» готова была заплатить 100 млн рублей за пролонгацию уже существующего кредита.