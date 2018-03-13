Брюссель, 13 марта, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Решение Совета Евросоюза о продлении на полгода санкций против 150 граждан и 38 компаний России вступило в силу, сообщает 13 марта официальный журнал ЕС. Оно было принято послами 28 стран ЕС 21 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Нынешние ограничительные меры, которые приняты «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», будут действовать до 15 сентября 2018 года, говорится в документе. Речь идёт о замораживании активов и ограничении на поездки в еврозону.

Сообщается, что после оценки ситуации ЕС не нашёл оснований для изменения санкционного режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, срок действия санкций против России, введённых в связи с событиями на Украине, истекал 15 марта. В прошлый раз они были продлены Евросоюзом на шесть месяцев в сентябре 2017 года. Тогда ЕС пересмотрел свой санкционный список и исключил из него четырёх человек, которые скончались за время действия против них ограничительных мер. В списке остались 149 физических и 38 юридических лиц.

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Добавим, что до 31 января 2018 года действовали ограничительные меры, направленные против отдельных отраслей российской экономики. До 23 июня 2018 года также действуют санкции в отношении Крыма, введённые в связи с воссоединением полуострова с Россией.

В Госдуме РФ считают, что продление антироссийских санкций со стороны Евросоюза не только не навредит экономике РФ, но и положительно скажется на некоторых отраслях.