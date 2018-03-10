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Путин рассказал, для чего США ввели санкции против России

Политика

Все дело в сдерживании

Москва, 10 марта 2018, 12:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что введение антироссийских санкций со стороны США связано с желанием Вашингтона остановить развитие России. Такое заявление Путин сделал в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин заявил, что антироссийские санкции совершенно не связаны с каким-то «мифическим вмешательством» России в выборы в США.

«Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись», — пояснил Путин.

Российский лидер считает, что такой подход в корне не верен, так как он только наносит вред российско-американским отношениям и американскому бизнесу. По сути американские санкции способствуют развитию российской экономики и освобождают площадку для конкурентов американского бизнеса на российском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз ввели антироссийские санкции в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддерживающих санкции.

При этом условием снятия санкций США называют возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию народных республик Донбасса. Российские влсти не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда, а в конфликте на Украине Россия не участвует.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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