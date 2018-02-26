В ЕС на время отложили продление санкций в отношении России

Брюссель, , 14:02 — REGNUM Решение о продлении экономических санкций против российских граждан и компаний отложено на неопределённый срок. Об этом сообщили 26 февраля власти ЕС.

Продлить ещё на полгода экономические санкции, как ожидалось ранее, должны были 26 февраля.

«Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет», — цитирует слова источника в ЕС РИА Новости.

Стоит отметить, что перед принятием общеевропейских решений в некоторых странах Евросоюза необходимо получить согласие парламента или правительства, что не влияет на принятие решения, однако может затянуть процедуру.

Добавим, речь идет об индивидуальных санкциях в отношении конкретных граждан России, срок которых истекает 15 марта.

Напомним, в марте 2014 года против граждан, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, введены индивидуальные санкции. С тех пор эти ограничительные меры продлеваются регулярно с периодичностью в полгода.

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Отметим, санкционный список ЕС постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков и юрлиц.

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