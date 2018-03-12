Ничего страшного: В ГД видят позитив от продления антироссийских санкций

Москва, , 13:56 — REGNUM Продление антироссийских санкций со стороны Евросоюза не только не навредит экономике РФ, но и положительно скажется на некоторых отраслях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

Евросоюз на полгода продлил действие санкций против РФ из-за событий на Украине, отмечается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС. Речь идет о действии санкционных списков, в которые входят 150 граждан и 38 компаний РФ.

«Это ожидаемо, потому что Евросоюз не самостоятельный субъект международной политики и находится под жестким контролем США. До тех пор, пока в США будет проходить такая антироссийская истерия, ЕС не решится на отмену санкций», — уверен Емельянов.

Между тем, напоминает он, пока существуют санкции ЕС, существуют и контрсанкции со стороны РФ.

«И эти контрсанкции помогают экономике РФ, и прежде всего, сельскому хозяйству, приобрести необходимые темпы развития, что очень позитивно для нашей экономики», — отмечает Емельянов.

Основной негативный фактор санкций со стороны РФ — это ограничение доступа к европейскому финансированию. Однако, по словам Емельянова, такие угрозы уже не страшны экономике РФ, поскольку для нее уже найдены другие источники финансирования ‑ и внутренние, и на востоке.

«Это не критично. С точки зрения финансирования экономики гораздо большее значение имеет ключевая ставка Центробанка РФ, чем санкции Евросоюза. То есть ограничения, которые налагает на нашу экономику ЦБ, гораздо более серьезнее, чем санкции ЕС. Особо негативных последствий для экономики РФ санкции иметь не будут, поэтому я считаю, что не только ничего страшного не произошло, но это и позитивно, так как способствует развитию сельского хозяйства и импортозамещению», — подчеркнул Емельянов.

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