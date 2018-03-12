ЕС принял решение об антироссийских санкциях

Брюссель, , 12:22 — REGNUM Власти ЕС продлили на полгода действие пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Ограничения продлены в отношении 150 российских граждан и 38 компаний из РФ.

«12 марта 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что согласно оценке состояния дел, изменение санкционного режима «неоправдано». Другие меры ЕС, введённые в ответ на кризис на Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики. Эти санкции действуют до 31 июля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти ЕС заявили, что решение о продлении экономических санкций против российских граждан и компаний отложено на неопределённый срок.

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Добавим, речь тогда шла об индивидуальных санкциях в отношении граждан России, срок которых истекает 15 марта.